Нижегородский минфин привлечет еще 1,5 млрд рублей в виде кредитов Экономика

Фото: Александр Воложанин

Министерство финансов Нижегородской области объявило о проведении трех закупок кредитных линий объемом по 500 млн рублей каждая. Исходя из документации на сайте госзакупок, общая сумма привлеченных средств составит 1,5 млрд рублей.

Целью заимствования является покрытие дефицита бюджета и погашение существующего государственного долга региона, а также пополнение остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года. Кредитные линии открываются на 270 дней, с возможностью возобновления.

Также отмечается, что минфин вправе не использовать весь объем кредита, за это не предусмотрено штрафных санкций.

После внесения поправок доходы бюджета Нижегородской области составляют 336,4 млрд рублей, при дефиците в 33,4 млрд рублей. Объем госдолга на начало февраля текущего года достиг отметки в 216,4 млрд рублей.

Ранее в министерстве финансов Нижегородской области представили долгосрочный бюджетный прогноз, согласно которому дефицит бюджета сохранится до 2031 года включительно.