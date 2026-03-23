Появились подробности гибели 22-летней нижегородки в Грузии

23 марта 2026 17:03 Происшествия
Фото: соцсети друзей погибшей

В Грузии выясняют обстоятельства гибели 22‑летней нижегородки Алины Камбаровой. Как пишет ТАСС со ссылкой на местное МВД, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Грузии, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства.  

Напомним, девушка прибыла в Грузию 16 марта и заселилась в гостиницу в Тбилиси. Предположительно, в аэропорту ее встретил проживающий там знакомый. 

Последний раз Алина выходила на связь в ночь на 17 марта. Тогда она отправила знакомому, находившемуся в Тбилиси, короткое видео с видом из отеля и пожелала спокойной ночи. После этого сообщений от нее не поступало, а утром телефон оказался выключен.

Родственники, обеспокоенные отсутствием связи, обратились к знакомому с просьбой проверить, все ли в порядке. Мужчина, который сопровождал ее, рассказал, что в номере она и еще одна девушка употребили марихуану. Утром он нашел ее мертвой.  

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде арестован водитель устроивший смертельное ДТП под наркотиками.

