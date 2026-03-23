Нижегородского рецидивиста арестовали после смертельного ДТП под наркотиками

Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде арестован 29‑летний водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП. В момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, трагедия случилась 8 февраля на регулируемом перекрёстке улиц Сергея Акимова и Пролетарская. "Лада‑Приора" под управлением 29‑летнего мужчины столкнулась со "Шкодой Рапид". В результате аварии 37‑летний водитель иномарки погиб.

После случившегося виновник пытался запутать следствие. Он утверждал, что проехал перекрёсток на разрешающий сигнал светофора, и не признавал свою вину.

Однако полицейские нашли очевидцев аварии. Свидетели подтвердили, что седан выехал на перекрёсток на красный свет. У одного из них изъяли запись с видеорегистратора — на ней отчётливо видно момент столкновения.

Экспертиза показала, что водитель был под наркотиками. Более того, он уже трижды судим за "пьяное" вождение и неоднократно привлекался к административной ответственности. Медики также установили, что мужчина является постоянным потребителем наркотиков.

После задержания и предъявления собранных доказательств он признал вину.

В отношении водителя возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ и по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

С учётом его криминального прошлого следователь ходатайствовал о заключении под стражу. Суд поддержал это требование — мужчина арестован. По закону ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в лобовом столкновении в Дальнеконстантиновском районе.

