Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде в третий раз проведут конкурс на строительство онкологического центра. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", выступающем заказчиком проекта.

Будут ли изменены условия закупки и когда именно стартует новый этап торгов, пока не уточняется. Более подробную информацию пообещали предоставить в ближайшие дни.

Напомним, два предыдущих конкурса не привели к заключению контракта — ни один подрядчик не подал заявку.

Первый тендер предусматривал комплекс работ, включая поставку оборудования на сумму 4,78 млрд рублей. Начальная цена контракта составляла 14,35 млрд рублей. Во втором конкурсе поставку оборудования исключили, сосредоточившись на проектно-изыскательских и строительно-монтажных работах. Это позволило снизить цену до 9,57 млрд рублей.

Согласно проекту, онкоцентр будет включать хирургический корпус с операционным блоком и реанимацией, диагностические и лабораторные отделения, взрослую поликлинику на 300 посещений в смену, аптеку, пищеблок, конференц-зал на 400 мест и другие функциональные зоны. Общая площадь здания превысит 82 тысячи квадратных метров, этажность составит до 11 уровней. Завершение строительства намечено на 1 ноября 2031 года.

Медучреждение разместится на улице Родионова, 190. Оно станет частью крупного медицинского кластера "Город здоровья", формируемого на базе областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Проект реализуется в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". В будущем он войдёт в состав единого медицинского комплекса стоимостью 35,2 млрд рублей, объединённого с больницей имени Семашко.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации национальных проектов в 2025 году в Нижегородской области отремонтировали около 330 объектов здравоохранения.