Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2025 10:44Артём Кавинов: "Продолжаем по поручению Володина контролировать ход работ капремонта школ в регионе"
24 декабря 2025 10:40Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз
24 декабря 2025 10:23Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 09:56Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря
24 декабря 2025 09:27В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин
24 декабря 2025 09:16Нижегородцам рассказали, как избежать скачков сахара в новогодние праздники
24 декабря 2025 09:00Экс-ректора НГЛУ исключили из межконфессионального совета при мэрии
24 декабря 2025 07:00Выдано разрешение на строительство нового корпуса нижегородской школы №103
23 декабря 2025 19:25Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом
23 декабря 2025 19:06Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе
Общество

Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз

24 декабря 2025 10:40 Общество
Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде в третий раз проведут конкурс на строительство онкологического центра. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", выступающем заказчиком проекта.

Будут ли изменены условия закупки и когда именно стартует новый этап торгов, пока не уточняется. Более подробную информацию пообещали предоставить в ближайшие дни.

Напомним, два предыдущих конкурса не привели к заключению контракта — ни один подрядчик не подал заявку. 

Первый тендер предусматривал комплекс работ, включая поставку оборудования на сумму 4,78 млрд рублей. Начальная цена контракта составляла 14,35 млрд рублей. Во втором конкурсе поставку оборудования исключили, сосредоточившись на проектно-изыскательских и строительно-монтажных работах. Это позволило снизить цену до 9,57 млрд рублей. 

Согласно проекту, онкоцентр будет включать хирургический корпус с операционным блоком и реанимацией, диагностические и лабораторные отделения, взрослую поликлинику на 300 посещений в смену, аптеку, пищеблок, конференц-зал на 400 мест и другие функциональные зоны. Общая площадь здания превысит 82 тысячи квадратных метров, этажность составит до 11 уровней. Завершение строительства намечено на 1 ноября 2031 года.

Медучреждение разместится на улице Родионова, 190. Оно станет частью крупного медицинского кластера "Город здоровья", формируемого на базе областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Проект реализуется в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". В будущем он войдёт в состав единого медицинского комплекса стоимостью 35,2 млрд рублей, объединённого с больницей имени Семашко.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации национальных проектов в 2025 году в Нижегородской области отремонтировали около 330 объектов здравоохранения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект онкология
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2025 14:42Нижегородская область вошла в топ-10 по обеспеченности лекарствами
19 декабря 2025 08:00На капремонт нижегородской больницы №39 выделено еще 143 млн рублей
15 декабря 2025 14:43Межпозвоночные грыжи начали лечить с помощью лазера в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных