Около 50 млн рублей нашли в коттедже у и.о. главврача нижегородской ГКБ №33

Следователи изъяли около 50 млн рублей из сейфа в коттедже и.о. главврача нижегородской больницы № 33 Павла Зубеева. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Напомним, о задержании Павла Зубеева и его дочери Татьяны Соколовой, возглавляющей офтальмологическое отделение этой же больницы, стало известно 10 февраля. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры, руководитель учреждения организовал необоснованное начисление зарплаты своей дочери. Общая сумма выплат превысила 1 млн рублей.
11 февраля Татьяну Соколову заключили под стражу, ее отцу меру пресечения пока не избрали. После задержания Павел Зубеев был экстренно госпитализирован с инфарктом, а позднее прооперирован.
Ранее в ходе обысков на работе у Зубеева было изъято свыше 1 млн рублей.
