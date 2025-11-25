Глеб Никитин опроверг слухи о закрытии больниц в Нижегородской области Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе не планируется закрытие медицинских учреждений. Об этом он сказал во время прямой линии, прокомментировав опасения жителей по поводу внедрения кластерного формата в здравоохранении.

Отметим, что опасения у нижегородцев, в частности, возникли из-за создания межрайонных медцентров, в состав которых входят ЦРБ. Так, например, Северный межрайонный медцентр объединил Уренскую, Тонкинскую, Шарангскую и Ветлужскую больницы. По его словам, головным учреждением станет Уренская больница, а остальные будут работать в статусе филиалов. Завершить реорганизацию планируется к апрелю 2026 года.

По словам главы региона, эти изменения направлены, в первую очередь, на решение дефицита в отрасли, а также повышение качества медуслуг. Никитин подчеркнул, что за последний год в сфере здравоохранения была проведена масштабная работа: капитально отремонтировано 234 объекта, построено 28 новых, приобретено 4300 единиц медицинского оборудования — от крупных аппаратов МРТ и КТ до более компактной техники.

Он также отметил положительную динамику в кадровом обеспечении отрасли. За два года в систему здравоохранения пришли 166 новых специалистов, при этом ранее наблюдалось сокращение штата.

Губернатор пояснил, что решение кадрового дефицита видит в перераспределении нагрузки между учреждениями. Так, крупные больницы смогут привлекать дополнительных врачей, а специалисты будут работать не только в своем районе, но и в соседних, где не хватает численности населения, необходимого для норматива на ставку узкого специалиста. В рамках этой модели главврачи также будут регулярно выезжать в филиалы, а не оставаться исключительно в центральных учреждениях.

Никитин сообщил, что в регионе создаются 18 медицинских кластеров, каждый из которых возглавит сильный организатор здравоохранения. По его словам, найти 18 квалифицированных управленцев проще, чем 50, а именно от главврача во многом зависит состояние районной медицины.

Он подчеркнул, что все кластеры формируются на добровольной основе, а их названия выбирают сами участники — например, "Северный" или "Поветлужье". Глава региона выразил уверенность, что объединение ресурсов и внедрение кластерной системы позволят повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей области.

Говоря о крупных проектах, губернатор отметил масштабные проекты в сфере медицины: "Квартал здоровья", "Город здоровья" и "Семейный квартал". Кроме того, по его словам, до 2030 года в рамках следующего этапа нацпроекта "Здоровье" регион получит около 8 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт и обновление материально-технической базы медицинских учреждений.

