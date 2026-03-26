Общество

Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G

26 марта 2026 09:01 Общество
Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G

Фото: pixabay.com

В Нижегородской области доля смартфонов с поддержкой 5G достигла 37%. Такие данные приводит МТС на основе анализа устройств, зарегистрированных в мобильной сети. Показатель соответствует среднему уровню по России.

В регионе фиксируется устойчивый рост интереса к технологиям нового поколения. Если в декабре 2024 года доля 5G-смартфонов составляла 25%, то к декабрю 2025-го она увеличилась до 34%, а к марту 2026-го достигла 37%. Таким образом, за 15 месяцев показатель вырос на 12 процентных пунктов.

По словам директора компании в Нижегородской области Андрея Белова, пользователи уже приобретают устройства с поддержкой 5G, несмотря на то, что сети еще не развернуты. Он отметил, что инфраструктура в регионе модернизирована и готова обеспечивать скорости передачи данных свыше 1 Гбит/с. При этом ключевым преимуществом технологии является не только высокая скорость, но и стабильность соединения, минимальные задержки и приоритетная обработка разных типов данных. 

"Развертывание сети в регионе будет проходить поэтапно", - добавил Белов. 

Среди 5G-смартфонов, зарегистрированных в сети МТС, лидирует Apple с долей 54%. На втором месте находится Samsung (20,1%), на третьем — Xiaomi (11,3%). Далее следуют Realme (3,3%) и Tecno (1,2%). Доли Vivo и OnePlus составляют по 0,8%, Google — 0,6%, Sony и Asus — по 0,1%.

В компании уточнили, что учитывались устройства с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, запланированных к распределению в России. При этом не все зарегистрированные смартфоны смогут работать в будущих коммерческих сетях 5G, так как активация функции зависит от производителя устройств.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Интернет МТС
