Паводок разрушил мост в Нижегородской области

Паводок разрушил временный мост в поселке Шилокша Кулебакского округа, сообщили в региональном МЧС.
Кроме того, затопило территории рядом с частными домами. По данным ведомства, никто не пострадал.
Специалисты мониторят обстановку. В случае эвакуации спланирован пункт временного размещения.
Местные власти организовали лодочную переправу и подвоз питьевой воды.
Оценить целостность конструкций и наметить план восстановления переправы удастся только после снижения уровня воды. Ситуация находится на контроле МЧС и администрации Кулебакского округа.
Накануне в МЧС сообщили, что в регионе подтопило еще три моста. Всего в зоне риска в Нижегородской области 70 населенных пунктов.
