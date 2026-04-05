Паводок разрушил мост в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Паводок разрушил временный мост в поселке Шилокша Кулебакского округа, сообщили в региональном МЧС.

Кроме того, затопило территории рядом с частными домами. По данным ведомства, никто не пострадал.

Специалисты мониторят обстановку. В случае эвакуации спланирован пункт временного размещения.

Местные власти организовали лодочную переправу и подвоз питьевой воды.

Оценить целостность конструкций и наметить план восстановления переправы удастся только после снижения уровня воды. Ситуация находится на контроле МЧС и администрации Кулебакского округа.

Накануне в МЧС сообщили, что в регионе подтопило еще три моста. Всего в зоне риска в Нижегородской области 70 населенных пунктов.