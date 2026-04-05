Какие изменения произошли в маршрутах нижегородского общественного транспорта

За последний месяц в транспортной системе Нижегородской агломерации произошел ряд изменений. Подробности рассказал замглавы регионального минтранса Денис Рябинин в соцсетях ЦРТС.



В марте в Балахнинском и Городецком округах привели к единому графику движение электропоездов и автобусных маршрутов №207 и №101. На Бору скорректировали расписание маршрута №102, а в Балахнинском округе увеличили число вечерних рейсов на маршруте №19.



Также было изменено время прибытия поезда Санкт-Петербург — Самара, чтобы оно совпадало с расписанием автобуса №50.



В Нижний Новгород после привлечения новых водителей увеличили количество рейсов на маршрутах №16, 9, 13, 17 и 31. Дополнительно пересмотрели график движения автобусов №63 и №85, а маршрут Э-6 перевели на единое расписание для будней и выходных.



С 1 апреля продлили сразу четыре автобусных маршрута. Маршрут №74 теперь соединяет поселок Высоково с микрорайоном Комсомольский в Сормове. Автобусы №94 следуют от площади Горького до микрорайона "Верхние Печеры". На маршруте №99 введены отдельные рейсы до поселка Нагулино, а маршрут №171 продлен до микрорайона "Медвежья Долина" от поселка Березовый Клин.



В Кстове маршрут №60, ранее обозначавшийся как №6, переведен на регулируемые тарифы — он курсирует от ФОКа "Волжский берег" до поселка Приволжского. Аналогичное тарифное регулирование введено на маршрутах №218 и №218А, которые соединяют автостанцию Кстово с селом Большое Мокрое и деревней Кривая Шелокша соответственно. Кроме того, автобусы №202 начали заезжать на автостанцию Балахны.



Кроме того, с 15 апреля по 15 октября планируется возобновить сезонное движение автобусов по маршруту №234, который будет следовать от автостанции ТПУ Канавинский до садов Зиняки.

