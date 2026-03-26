Общество

Инженерная подготовка в Почаинском овраге выходит на финишную прямую

Фото: Анастасия Назарова

В рамках благоустройства Почаинского оврага завершается инженерная подготовка территории, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ГП НО "ДиРОН". 

Подходит к концу переустройство ливневого коллектора и монтаж новой системы водоотведения. Параллельно реализуются противооползневые меры и ведется укрепление склонов.

Уже обустроен пешеходный тоннель, выполнено фундаментное основание для будущего моста и частично благоустроена улица Архитектора Харитонова.

По данным ГП НО "ДиРОН", продолжаются работы по устройству коллектора за Лыковой дамбой (два участка), устройству горловин камер ливневки и сборке металлоконструкций моста.

"При установлении благоприятных погодных условий продолжатся железобетонные и земляные работы, благоустройство, а также устройство твердых покрытий", — добавили там. 

В ближайшее время планируется завершить укрепление склонов. После этого специалисты приступят к прокладке внутренних инженерных сетей парка, дальнейшему благоустройству территории и установке малых архитектурных форм, включая амфитеатр, лестничные сходы и смотровые площадки.

Сдать объект намерены до конца 2026 года, хотя изначально его планировали завершить к ноябрю 2025 года. 

