Экспертиза одобрила коррекцию проекта нижегородского террасного парка Общество

Скорректированный проект реконструкции террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода успешно прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается на портале ЕГРЗ.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий были рассмотрены "Управлением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Экспертиза подтвердила соответствие проекта установленным требованиям.

Заказчиком проекта выступает муниципальное казённое учреждение "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде". Работы по разработке документации выполняли несколько организаций, включая Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, АО "НИЦ "Строительство", ГП Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости, а также частные компании.

Напомним, контракт на строительство парка был заключен в октябре 2022 года между МКУ "ГУММиД" и ГП НО "ДиРОН". Стоимость проекта — почти 3 млрд рублей. В рамках благоустройства территории здесь должны появиться амфитеатр, зоны отдыха, скейт-площадка, велосипедные и пешеходные маршруты, смотровые площадки и водные объекты.

Первоначально завершить работы планировали к ноябрю 2025 года, однако сроки были сдвинуты — теперь сдача объекта намечена на ноябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта дополнительно направят более 1,5 млрд рублей.