Центр развития малой химии предложили создать в Дзержинске Экономика

Фото: pixabay.com

В Москве прошло заседание Рабочей группы по кадрам при Экспертном совете по развитию химической промышленности. Участники обсудили реализацию системной кадровой работы в регионах. В заседании принял участие вице-президент Российского союза химиков Дмитрий Огородцев.

Ключевым итогом встречи стало расширение географии пилотного проекта по формированию управляемой модели кадрового обеспечения химической отрасли. Изначально проект стартовал в Волгоградской области. О первых результатах его реализации сообщил директор Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии ТГУ Фархад Рагимов.

ЦОПП ТГУ обеспечивает информационно-аналитическую и методическую поддержку пилотных проектов в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия". В разработке и реализации региональных кадровых стратегий также участвуют эксперты Российского союза химиков.

О намерении присоединиться к пилоту заявили представители Омской и Нижегородской областей. Как отмечалось на заседании, это подтверждает востребованность и масштабируемость предложенной модели.

Дмитрий Огородцев выступил с инициативой создать в Дзержинске Центр развития малой химии в рамках реализации проекта в Нижегородской области. Он будет официальным представителем по взаимодействию с руководством региона и координатором проекта по созданию центра.

"Создание Центра развития малой химии в Дзержинске – это стратегически важная задача. Речь идет не только о развитии промышленного потенциала, но и о формировании новых точек роста, поддержке малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест и закреплении кадров в регионе", — подчеркнул Огородцев.

Депутат Госдумы Мария Василькова отметила значимость создания новых центров развития, назвав федеральные центры промышленного развития точками сборки нацпроектов технологического лидерства. По ее словам, задача состоит в том, чтобы малые города воспринимались как современные точки роста, где есть возможности для профессиональной реализации, развития инженерных компетенций и комфортной жизни. Именно такие проекты, подчеркнула она, обеспечивают устойчивое развитие регионов и достижение технологического лидерства страны.

В заседании также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и отраслевых организаций, в том числе замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин и директор дирекции развития кадрового и образовательного потенциала инвестпроектов АО "Корпорация развития Нижегородской области" Роман Золотов.

По итогам встречи участники подтвердили готовность к дальнейшему развитию пилотной модели, ее тиражированию и подчеркнули необходимость синхронизации кадровой, промышленной и региональной политики.

Напомним, что в Дзержинске заработал первый в регионе экопромышленный парк. В феврале его посетил вице-премьер Дмитрий Патрушев.