19 января 2026 17:40 Экономика
Дзержинский экотехнопарк откроют в ближайшие недели

Фото: пресс-служба ЗС НО

Торжественное открытие нового экотехнопарка в Дзержинске Нижегородской области, созданного на территории бывшего химического предприятия "Заря", запланировано на конец января — начало февраля 2026 года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на заместителя главы администрации городского округа Дзержинск Наталью Китаеву.

По словам чиновницы, в настоящий момент получены все необходимые документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию. Окончательная дата открытия будет определена после согласования проекта с представителями правительства Российской Федерации.

На сегодняшний день на площадке бывшего завода уже работают около 80 организаций, большинство из которых относятся к малому бизнесу. Как пояснила Китаева, экопромышленный парк создаётся в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". Для этого на территории "Зари" был выделен земельный участок, построены новые здания и создана необходимая инженерная инфраструктура.

Проект курируется региональным минэкологии. Власти подчёркивают, что строительство подобных экопарков сегодня активно реализуется в разных регионах страны, и дзержинский проект стал одним из первых в этом направлении.

"В последние годы экологические требования к химическим производствам значительно ужесточились. При строительстве новых объектов разрабатываются специальные разделы проектной документации, проводится государственная экологическая экспертиза. Это позволяет исключить вредные выбросы и обеспечить экологическую безопасность", - резюмировала замглавы Дзержинска.

Ранее сообщалось, что 4,6 млрд рублей выделено на охрану окружающей среды в Нижнем Новгороде в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

