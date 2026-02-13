Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк Общество

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили работу первого в регионе экопромышленного парка. Объект расположен в западной части Дзержинска.

В осмотре также приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Ирина Тарасова.

Экопромышленный парк введен в эксплуатацию 30 декабря 2025 года. Заказчиком строительства выступило ООО "Экологический цифровой оператор" — дочерняя структура ППК "РЭО". Финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в национальный проект "Экологическое благополучие". Общая стоимость создания объекта составила 1,6 млрд рублей.

Парк размещен на территории площадью около 17,7 га. Ранее здесь находилось химическое предприятие "Заря". В рамках проекта построено здание научно-технического центра и подведены необходимые инженерные коммуникации. В настоящее время в экопарке работают семь резидентов.

Дмитрий Патрушев и Глеб Никитин осмотрели производственные мощности и ознакомились с продукцией завода по выпуску модифицированных полимеров ООО "Окапол". Кроме того, они посетили цех ООО "НИИНТЦ ДорНАУ", где на основе переработки изношенных автомобильных шин планируется наладить производство модификаторов асфальтобетона.

Как отметил губернатор Нижегородской области, президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов и направлять на захоронение не более половины их объема, а остальную часть — на переработку. По словам губернатора, в регионе уже действуют современные мусоросортировочные комплексы, а также запланировано строительство новых мощностей по сортировке отходов.

"Областное правительство предоставляет различные возможности для поддержки нижегородского бизнеса, развивающего вторичную переработку, что позволяет непосредственно в регионе получать из вторсырья востребованную на рынке продукцию. И экопарк в Дзержинске — пример такой совместной работы", — подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород Дмитрий Патрушев вместе с губернатором также посетил мусоросортировочный комплекс "МАГ Груп" и оценил темпы реконструкции Нижегородской станции аэрации.

С 2025 года в России по поручению Владимира Путина реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", который пришел на смену нацпроекту "Экология". Он направлен на развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов, ликвидацию свалок и расчистку водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и охрану редких видов животных.

В структуру нацпроекта входят шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

Ранее сообщалось, что в Дзержинске построят новый мусорный полигон за 692 млн рублей.