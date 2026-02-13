Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2026 20:41Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк
13 февраля 2026 19:15Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 18:51Нижегородцам напомнили о ПДД с помощью вкладышей Love is
13 февраля 2026 16:54Дорожные службы усилили работу из-за циклона в Нижегородской области
13 февраля 2026 16:13Развитие православного образования обсудили в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 15:52Детскую поликлинику №4 открыли после ремонта в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 15:25Новогорьковская ТЭЦ успешно прошла плановые комплексные испытания
13 февраля 2026 15:00Нижегородская комиссия по землепользованию начала принимать заявления онлайн
13 февраля 2026 14:29Две площадки КРТ впервые реализуют одним лотом в Нижегородской области
13 февраля 2026 14:14Шесть улиц в центре Нижнего Новгорода останутся без отопления 14 февраля
Общество

Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк

13 февраля 2026 20:41 Общество
Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили работу первого в регионе экопромышленного парка. Объект расположен в западной части Дзержинска.

В осмотре также приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Ирина Тарасова.

Экопромышленный парк введен в эксплуатацию 30 декабря 2025 года. Заказчиком строительства выступило ООО "Экологический цифровой оператор" — дочерняя структура ППК "РЭО". Финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в национальный проект "Экологическое благополучие". Общая стоимость создания объекта составила 1,6 млрд рублей.

Парк размещен на территории площадью около 17,7 га. Ранее здесь находилось химическое предприятие "Заря". В рамках проекта построено здание научно-технического центра и подведены необходимые инженерные коммуникации. В настоящее время в экопарке работают семь резидентов.

Дмитрий Патрушев и Глеб Никитин осмотрели производственные мощности и ознакомились с продукцией завода по выпуску модифицированных полимеров ООО "Окапол". Кроме того, они посетили цех ООО "НИИНТЦ ДорНАУ", где на основе переработки изношенных автомобильных шин планируется наладить производство модификаторов асфальтобетона.

Как отметил губернатор Нижегородской области, президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов и направлять на захоронение не более половины их объема, а остальную часть — на переработку. По словам губернатора, в регионе уже действуют современные мусоросортировочные комплексы, а также запланировано строительство новых мощностей по сортировке отходов.

"Областное правительство предоставляет различные возможности для поддержки нижегородского бизнеса, развивающего вторичную переработку, что позволяет непосредственно в регионе получать из вторсырья востребованную на рынке продукцию. И экопарк в Дзержинске — пример такой совместной работы", — подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород Дмитрий Патрушев вместе с губернатором также посетил мусоросортировочный комплекс "МАГ Груп" и оценил темпы реконструкции Нижегородской станции аэрации.

С 2025 года в России по поручению Владимира Путина реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", который пришел на смену нацпроекту "Экология". Он направлен на развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов, ликвидацию свалок и расчистку водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и охрану редких видов животных.

В структуру нацпроекта входят шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

Ранее сообщалось, что в Дзержинске построят новый мусорный полигон за 692 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отходы Правительство РФ Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2025 10:31Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты
12 марта 2025 11:28Обращение с отходами в Нижегородской области обсудили Никитин и Козлов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных