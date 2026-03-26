Культура и отдых

В Нижнем Новгороде завершают внутреннюю отделку Литературного музея Горького

26 марта 2026 17:24 Культура и отдых
Шалабаев

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Литературном музее имени Горького в Нижнем Новгороде подходит к концу этап внутренней отделки. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

По словам мэра, в эти дни приволжская столица вновь стала местом притяжения для исследователей и всех, кто занимается изучением наследия Максима Горького. В 2026 году со дня рождения писателя исполняется 158 лет.

"Сегодня у нас открываются традиционные «Горьковские чтения», в которых участвуют и потомки писателя – правнучка Екатерина Пешкова и праправнук Тимофей Пешков. Для города важно, что разговор о знаменитом земляке продолжается в живом научном и культурном диалоге", – отметил Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что значимую роль в этой работе играет восстановление Литературного музея имени Горького. Здание, по его словам, буквально возвращают к жизни благодаря кропотливой работе реставраторов, которые опираются на архивные фотографии и сохранившиеся элементы интерьера.

"Речь не только о последствиях пожара, специалисты воссоздают и то, что было утрачено в советские годы. Проявляется исторический рисунок, глубина залов, фактура материалов. Сейчас в здании завершается внутренняя отделка", – сообщил глава города.

К настоящему моменту восстановлена сложная лепнина, ведётся сборка люстр, завершаются работы с мрамором, деревом и декоративными деталями. Золоченый лепной декор придает залам мягкое свечение. Мэр назвал эту работу по-настоящему ювелирной. Московские мастера также собирают уникальные тканевые интерьеры для Бархатного зала.

"Как только установится сухая погода, приступим к благоустройству территории", – добавил Юрий Шалабаев.

 

