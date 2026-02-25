Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 февраля 2026 14:38
Еще 16 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея Горького
24 февраля 2026 16:26
"Белый пароход" из Якутии отправился в плавание по России — благодаря премьере на Wink
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 17:00
Нижегородцы могут бесплатно сходить в музеи по цифровому ID в мессенджере MAX
22 февраля 2026 15:00
В Городце открыли комплекс, где показывают процесс приготовления пряников
22 февраля 2026 11:03
Эксклюзив
Митрополит Георгий назвал храмы Нижнего Новгорода, которые стоит увидеть
21 февраля 2026 09:35
Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в англоязычном байопике
20 февраля 2026 15:49
Четыре ДК открылись в Нижегородской области за два года
20 февраля 2026 12:37
Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2026" отменили из-за непогоды
20 февраля 2026 07:00
Саров пока не собираются открывать для паломников
Культура и отдых

Еще 16 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея Горького

25 февраля 2026 14:38 Культура и отдых
Еще 16 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея Горького

Фото: Александр Воложанин

МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" объявило две закупки, связанные с завершением работ в Литературном музее — филиале МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М. Горького". Общая начальная стоимость контрактов превышает 16 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Первый конкурс касается продолжения капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером" - завершение реставрации и воссоздании интерьеров Каминного зала. Начальная цена контракта составляет 12,13 млн рублей.

В документации отмечается, что каминный зал отличается декоративной отделкой стен с орнаментальными деревянными панелями и кессонированным потолком, а также паркетным полом XIX века. В рамках контракта, в частности, предусмотрено воссоздание утраченной художественной орнаментальной плоской резьбы по дубовым элементам.

Вторая закупка связана с завершением работ по благоустройству территории музея. Начальная стоимость этого контракта составляет 4,05 млн рублей. Работы по обоим конкурсам должны быть выполнены с даты подписания контракта до 15 мая 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год.

Ранее сообщалось, что реставрация музея завершена почти на 80%, полностью закончить работы планируется к лету 2026 года.

Здание было закрыто на восстановление в 2019 году, однако в 2020-м на объекте произошел пожар, что замедлило процесс. В 2022 году контракт с прежним подрядчиком — компанией "АВК Групп" — был расторгнут. 

Летом 2025 года специалисты завершили реставрацию лепнины в Белом зале. Кроме того, предусмотрено восстановление пяти музейных экспонатов из коллекции — на эти цели направлено 2,9 млн рублей из городского бюджета.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи ОКН Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
16 февраля 2026 12:15
Эксклюзив
Опубликованы фото реконструкции Дома чекиста в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 15:23
Экспертиза поддержала включение Трехсвятского квартала в реестр ОКН
11 февраля 2026 14:21
Дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде выставили на торги за 69 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных