Еще 16 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея Горького Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" объявило две закупки, связанные с завершением работ в Литературном музее — филиале МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М. Горького". Общая начальная стоимость контрактов превышает 16 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Первый конкурс касается продолжения капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером" - завершение реставрации и воссоздании интерьеров Каминного зала. Начальная цена контракта составляет 12,13 млн рублей.

В документации отмечается, что каминный зал отличается декоративной отделкой стен с орнаментальными деревянными панелями и кессонированным потолком, а также паркетным полом XIX века. В рамках контракта, в частности, предусмотрено воссоздание утраченной художественной орнаментальной плоской резьбы по дубовым элементам.

Вторая закупка связана с завершением работ по благоустройству территории музея. Начальная стоимость этого контракта составляет 4,05 млн рублей. Работы по обоим конкурсам должны быть выполнены с даты подписания контракта до 15 мая 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год.

Ранее сообщалось, что реставрация музея завершена почти на 80%, полностью закончить работы планируется к лету 2026 года.

Здание было закрыто на восстановление в 2019 году, однако в 2020-м на объекте произошел пожар, что замедлило процесс. В 2022 году контракт с прежним подрядчиком — компанией "АВК Групп" — был расторгнут.

Летом 2025 года специалисты завершили реставрацию лепнины в Белом зале. Кроме того, предусмотрено восстановление пяти музейных экспонатов из коллекции — на эти цели направлено 2,9 млн рублей из городского бюджета.