Реставрацию Литературного музея Горького планируют завершить к лету 2026 года

23 января 2026 18:00
Реставрацию Литературного музея Горького планируют завершить к лету 2026 года

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Реставрацию Литературного музея Горького планируют завершить к лету 2026 года. Об этом на заседании думской комиссии по градостроительству и архитектуре рассказал гендиректор МКУ "ГлавУКС" Сергей Разживин, передает НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в настоящее время в здании ведутся работы по внутренней отделке. В частности, укладывается паркет, реставрируются и монтируются исторические двери, а также закуплены материалы для золочения декоративных элементов.

"По графику к лету должны организовать первую экспозицию", — отметил Разживин.

Ранее сообщалось, что реставрационные работы в музее завершены примерно на 80%.

Напомним, музей был закрыт на реконструкцию в 2019 году. Однако в 2020 году в здании произошёл пожар, что значительно замедлило восстановление.

Первоначально проект находился в ведении компании "АВК Групп", но в 2022 году контракт с ней был расторгнут. В феврале 2025 года стало известно о дополнительном финансировании проекта — на завершение работ выделено ещё 91 млн рублей.

К лету 2025 года специалисты закончили восстановление лепнины в Белом зале. Кроме того, в рамках проекта планируется реставрация пяти музейных экспонатов из коллекции музея Горького. На это из городского бюджета направлено 2,9 млн рублей.

Ранее депутат гордумы Марк Фельдман заявил о необходимости создания в Нижнем Новгороде краеведческого музея. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Гордума Максим Горький Музеи
