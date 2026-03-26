Умерла одна из старейших обитательниц нижегородского зоопарка "Лимпопо"

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В зоопарке "Лимпопо" скончалась одна из самых возрастных обитательниц — самка зубра по имени Муза.

В столицу Приволжья она прибыла из Липецка в 2006 году. За годы жизни в "Лимпопо" Муза стала одной из самых узнаваемых и любимых жительниц зоопарка.

За время пребывания в зоопарке зубрица не раз приносила потомство. В 2021 году, в год Быка, у нее родилась дочь Марта. Сейчас Марта уже взрослая, у неё появился собственный детеныш.

"Свою старость она встретила в заботе и любви, в окружении своей дочки Марты, ее друга Ярика и внука Грома. Спи спокойно, наша Муза — наше вдохновение, наша гордая, своенравная богиня", - написали представители зоопарка.

