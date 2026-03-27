Низкий уровень смертности от рака зафиксирован в Нижегородской области

НИИ клинической онкологии подвел итоги работы за 2025 год. Несмотря на увеличение числа госпитализаций до 55 тысяч, учреждению удалось добиться исторического минимума по больничной летальности — всего 0,08%. Об этом пишет медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

Специалисты связывают такой результат с переходом на принципы персонализированной медицины, а также с активным внедрением цифровых технологий в процессы диагностики и лечения.

Как сообщил директор НИИКО НОКОД Сергей Гамаюнов, за год проведено свыше 16 тысяч телемедицинских консультаций в формате "врач — врач". Это позволило оперативно подтверждать сложные диагнозы в районах области и при этом не перегружать стационар пациентами, которым требовалась лишь корректировка терапии.

"Открытие центра персонализированной медицины позволило подбирать таргетную терапию на основе ДНК-анализа опухоли, а развитие кардиоонкологии позволило минимизировать риски для сердечно-сосудистой системы при агрессивной химиотерапии", — отметил Сергей Гамаюнов.

Кроме того, под диспансерным наблюдением находятся 19 тысяч случаев онкологических заболеваний. В учреждении сформирован "бесшовный" цикл ведения пациента, обеспечивающий непрерывность медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Сергея Гамаюнова назначили главным врачом Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. При этом он продолжит руководить онкоцентром. Оба учреждения включены в проект "Город здоровья" (реализуется по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья").

Сейчас у НИА "Нижний Новгород" проходит интернет-конференция Сергея Гамаюнова, в рамках которой специалист отвечает на вопросы о ранней диагностике онкозаболеваний, современных возможностях лечения онкологических заболеваний, профилактике рака, необходимых обследованиях и тревожных симптомах.