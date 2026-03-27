Последние новости рубрики Общество
27 марта 2026 10:41
Нижегородцев предупредили об увеличении срока получения загранпаспортов
27 марта 2026 10:22
Евгений Люлин подчеркнул, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды
27 марта 2026 10:18
Театр начинается с клика – как цифра отражает любовь к искусству
27 марта 2026 10:08
Низкий уровень смертности от рака зафиксирован в Нижегородской области
27 марта 2026 09:49
Нижегородцев ждет потепление до +11 в последние выходные марта
27 марта 2026 07:00
Глеб Никитин: "Основная наша задумка – оживлять покинутые населенные пункты"
26 марта 2026 18:17
Нижегородские казаки пополнили ряды резервистов "БАРС-НН"
26 марта 2026 17:49
Молодёжь представила инициативы в новую Народную программу "Единой России"
26 марта 2026 17:07
Улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде освободят от проводов
26 марта 2026 16:48
Нижегородская канатка переходит на летнее расписание с 1 апреля
НИИ клинической онкологии подвел итоги работы за 2025 год. Несмотря на увеличение числа госпитализаций до 55 тысяч, учреждению удалось добиться исторического минимума по больничной летальности — всего 0,08%. Об этом пишет медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

Специалисты связывают такой результат с переходом на принципы персонализированной медицины, а также с активным внедрением цифровых технологий в процессы диагностики и лечения.

Как сообщил директор НИИКО НОКОД Сергей Гамаюнов, за год проведено свыше 16 тысяч телемедицинских консультаций в формате "врач — врач". Это позволило оперативно подтверждать сложные диагнозы в районах области и при этом не перегружать стационар пациентами, которым требовалась лишь корректировка терапии.

"Открытие центра персонализированной медицины позволило подбирать таргетную терапию на основе ДНК-анализа опухоли, а развитие кардиоонкологии позволило минимизировать риски для сердечно-сосудистой системы при агрессивной химиотерапии", — отметил Сергей Гамаюнов.

Кроме того, под диспансерным наблюдением находятся 19 тысяч случаев онкологических заболеваний. В учреждении сформирован "бесшовный" цикл ведения пациента, обеспечивающий непрерывность медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Сергея Гамаюнова назначили главным врачом Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. При этом он продолжит руководить онкоцентром. Оба учреждения включены в проект "Город здоровья" (реализуется по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья").

Сейчас у НИА "Нижний Новгород" проходит интернет-конференция Сергея Гамаюнова, в рамках которой специалист отвечает на вопросы о ранней диагностике онкозаболеваний, современных возможностях лечения онкологических заболеваний, профилактике рака, необходимых обследованиях и тревожных симптомах.

Новости по теме
05 марта 2026 18:00
Оперблок и реанимацию отремонтировали в онкодиспансере №3 в Дзержинске
06 февраля 2026 15:54
Более 18 тысяч злокачественных новообразований выявили у нижегородцев
10 октября 2025 11:07
Больше половины нижегородцев узнают о раке на ранней стадии
07 октября 2025 14:02
Рак перестал быть приговором: нижегородские врачи отмечают снижение смертности
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
