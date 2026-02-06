Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2026 16:26Трамваи и автобусы вернулись на маршруты после пожара на Ильинке
06 февраля 2026 16:20Более миллиона кубометров снега вывезли с нижегородских улиц этой зимой
06 февраля 2026 16:14Стартовала регистрация на Международный фестиваль молодёжи 2026 года
06 февраля 2026 16:12Какие умные часы и колонки нижегородцы чаще всего сдают по трейд-ин
06 февраля 2026 15:54Более 18 тысяч злокачественных новообразований выявили у нижегородцев
06 февраля 2026 15:14Четыре детсада объединили в два в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 14:58Администрация Кстовского округа выплатит 2,6 млн рублей за загрязнение почвы
06 февраля 2026 14:19Без заморозок: Т2 нарастила темпы развития сети в Приволжье на фоне непогоды
06 февраля 2026 14:00Пешком во Владивосток: семья блогеров добралась до Нижегородской области
06 февраля 2026 13:28Нижегородская область стала одним из лидеров по обновлению лифтов в стране
Общество

Более 18 тысяч злокачественных новообразований выявили у нижегородцев

06 февраля 2026 15:54 Общество
Более 18 тысяч злокачественных новообразований выявили у нижегородцев

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В 2025 году у жителей Нижегородской области выявили более 18 тысяч случаев злокачественных новообразований. Данные на итоговой конференции регионального онкоинцидента озвучил главный внештатный онколог областного минздрава и и.о. директора областного онкодиспансера Сергей Гамаюнов, сообщил в своем телеграм-канале главред МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Сергей Гамаюнов отметил, что свыше 2200 случаев рака были диагностированы в ходе диспансеризации. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. При этом, по его словам, 60% злокачественных опухолей, выявленных в рамках диспансеризации, находились на первой стадии.

Среди других достижений специалисты отметили снижение одногодичной летальности онкобольных. В 2025 году этот показатель составил 13,7%, что является наименьшим значением за всю историю наблюдений в регионе. Ранее минимальным считался уровень 14,3%.

Кроме того, в каждой медицинской организации области сегодня функционирует смотровой кабинет, оснащенный в соответствии с региональными стандартами онкодиагностики.

Также в 2025 году значительно выросло количество женщин, прошедших маммографию.

Отдельно отмечена активность пользователей приложения "ПроРодинки": только за ноябрь и декабрь нижегородцы направили туда свыше 8500 снимков. В 643 случаях потребовалась верификация диагноза.

Ранее сообщалось, что по данным Минздрава РФ, чаще раком болеют женщины старше 65 лет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 09:00Почему ранняя диагностика рака важна: мнение нижегородского онколога
14 января 2026 14:15Новый отечественный препарат от рака начали применять в России
30 декабря 2025 19:12Гинеколог Милютина объяснила необходимость вакцинироваться против ВПЧ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных