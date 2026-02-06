Более 18 тысяч злокачественных новообразований выявили у нижегородцев

Фото:
В 2025 году у жителей Нижегородской области выявили более 18 тысяч случаев злокачественных новообразований. Данные на итоговой конференции регионального онкоинцидента озвучил главный внештатный онколог областного минздрава и и.о. директора областного онкодиспансера Сергей Гамаюнов, сообщил в своем телеграм-канале главред МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.
Сергей Гамаюнов отметил, что свыше 2200 случаев рака были диагностированы в ходе диспансеризации. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. При этом, по его словам, 60% злокачественных опухолей, выявленных в рамках диспансеризации, находились на первой стадии.
Среди других достижений специалисты отметили снижение одногодичной летальности онкобольных. В 2025 году этот показатель составил 13,7%, что является наименьшим значением за всю историю наблюдений в регионе. Ранее минимальным считался уровень 14,3%.
Кроме того, в каждой медицинской организации области сегодня функционирует смотровой кабинет, оснащенный в соответствии с региональными стандартами онкодиагностики.
Также в 2025 году значительно выросло количество женщин, прошедших маммографию.
Отдельно отмечена активность пользователей приложения "ПроРодинки": только за ноябрь и декабрь нижегородцы направили туда свыше 8500 снимков. В 643 случаях потребовалась верификация диагноза.
Ранее сообщалось, что по данным Минздрава РФ, чаще раком болеют женщины старше 65 лет.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+