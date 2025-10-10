Больше половины нижегородцев узнают о раке на ранней стадии Общество

Фото: Кира Мишина

У 57% жителей Нижегородской области злокачественные опухоли диагностируются на первой стадии. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов со ссылкой на данные Минздрава России.

По его словам, показатель отслеживается ежемесячно. С начала 2025 года доля случаев рака, выявленных на ранней стадии, колебалась в пределах 55–56% от общего числа всех злокачественных новообразований.

Кроме того, 73,1% нижегородцев, получивших диагноз "рак", живут не менее пяти лет с момента обнаружения болезни. Благодаря этому регион входит в число 15 лидеров страны по продолжительности жизни пациентов со злокачественными опухолями.

За первый год после постановки диагноза умирают 13,6% больных. Этот показатель считается одним из самых низких в России.

Ранее главный внештатный онколог нижегородского минздрава Сергей Гамаюнов заявил о росте количества онкобольных в регионе. Он связывает это с улучшением качества жизни и совершенствованием методов диагностики.

Напомним, в Нижнем Новгороде проходит социальная акция "Бюст-мост через Волгу: против рака груди" (18+). В рамках нее женщины могут бесплатно сделать маммографию.