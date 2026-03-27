70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2026 12:09
20 нижегородских педагогов вышли в финал областного этапа конкурса "Учитель года России"
27 марта 2026 11:54
Рейды против незаконной продажи вейпов пройдут в Нижегородской области
27 марта 2026 11:43
Чистые трубы – чистая вода: гидропневматическая очистка сетей в Автозаводском районе
27 марта 2026 11:40
Строительство двух новых станций метро завершат к августу 2027 года
27 марта 2026 11:12
Два новых медицинских центра для детей открылись в Нижнем Новгороде
27 марта 2026 11:07
Нижегородский филиал "Т Плюс" заменит 20 км тепловых сетей в 2026 году
27 марта 2026 10:57
Садовые товарищества включили в программу социальной догазификации
27 марта 2026 10:41
Нижегородцев предупредили об увеличении срока получения загранпаспортов
27 марта 2026 10:22
Евгений Люлин подчеркнул, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды
27 марта 2026 10:18
Театр начинается с клика – как цифра отражает любовь к искусству
27 марта 2026 10:57 Общество
Садовые товарищества включили в программу социальной догазификации

Партия "Единая Россия" добилась включения садоводческих некоммерческих товариществ в программу социальной газификации. Соответствующую задачу поставил Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2024 году.

Сегодня принять участие в программе могут владельцы садовых участков и зарегистрированных жилых домов в СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населённых пунктов.

За два года реализации проекта при поддержке партии проведена комплексная работа. Были упорядочены нормативные требования, а технические регламенты адаптированы с учётом особенностей садоводческих товариществ. Кроме того, подготовлен специальный путеводитель по вопросам догазификации.

Также ускорены процедуры согласования имущественной и земельной документации, снижены административные барьеры. Организована системная работа по кадастровому оформлению: обеспечивается оперативное оформление трасс газопроводов и участков под инфраструктуру, регистрация прав на инженерные сети, при территориальных органах Росреестра созданы штабы по вопросам газификации СНТ. Налажено взаимодействие с ППК "Роскадастр", проводится уточнение границ земельных участков.

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук отметил, что речь идёт не просто о федеральной программе, а о важном шаге к повышению качества жизни граждан.

В результате проделанной работы утверждены планы-графики социальной догазификации в 71 субъекте России. Принято 76 тысяч заявок, заключено 64 911 договоров. Для более чем 205 тысяч домовладений в СНТ создаётся техническая возможность подключения к газу, а всего в планах-графиках предусмотрена газификация 212 тысяч домовладений. Дополнительно подано 112,7 тысячи заявок на подключение к газораспределительным сетям.

В Нижегородской области в рамках догазификации к газу подключено более 37 тысяч домовладений. Всего от жителей региона поступило почти 41,7 тыячи заявок. Газ также подведён к границам участков 11 медицинских и образовательных учреждений, девять объектов уже подключены.

Регион входит в топ‑10 субъектов РФ по темпам реализации программы, а размер мер поддержки на подключение достигает 210 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что правила установки и замены газового оборудования ужесточили в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новости по теме
26 февраля 2026 13:58
Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде
21 января 2026 16:34
Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
