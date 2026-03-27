Садовые товарищества включили в программу социальной догазификации Общество

Партия "Единая Россия" добилась включения садоводческих некоммерческих товариществ в программу социальной газификации. Соответствующую задачу поставил Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2024 году.

Сегодня принять участие в программе могут владельцы садовых участков и зарегистрированных жилых домов в СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населённых пунктов.

За два года реализации проекта при поддержке партии проведена комплексная работа. Были упорядочены нормативные требования, а технические регламенты адаптированы с учётом особенностей садоводческих товариществ. Кроме того, подготовлен специальный путеводитель по вопросам догазификации.

Также ускорены процедуры согласования имущественной и земельной документации, снижены административные барьеры. Организована системная работа по кадастровому оформлению: обеспечивается оперативное оформление трасс газопроводов и участков под инфраструктуру, регистрация прав на инженерные сети, при территориальных органах Росреестра созданы штабы по вопросам газификации СНТ. Налажено взаимодействие с ППК "Роскадастр", проводится уточнение границ земельных участков.

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук отметил, что речь идёт не просто о федеральной программе, а о важном шаге к повышению качества жизни граждан.

В результате проделанной работы утверждены планы-графики социальной догазификации в 71 субъекте России. Принято 76 тысяч заявок, заключено 64 911 договоров. Для более чем 205 тысяч домовладений в СНТ создаётся техническая возможность подключения к газу, а всего в планах-графиках предусмотрена газификация 212 тысяч домовладений. Дополнительно подано 112,7 тысячи заявок на подключение к газораспределительным сетям.

В Нижегородской области в рамках догазификации к газу подключено более 37 тысяч домовладений. Всего от жителей региона поступило почти 41,7 тыячи заявок. Газ также подведён к границам участков 11 медицинских и образовательных учреждений, девять объектов уже подключены.

Регион входит в топ‑10 субъектов РФ по темпам реализации программы, а размер мер поддержки на подключение достигает 210 тысяч рублей.

