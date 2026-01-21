Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году

Фото:
Пять новых газопроводов в северных районах Нижегородской области планируется завершить и ввести в эксплуатацию к 2027 году. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Куренков на заседании профильного комитета Законодательного собрания, пишет ИА "НТА-Приволжье".
Всего перечень приоритетных объектов газификации включены восемь проектов, пять из которых будут завершены в 2026 году, а запущены в работу в 2027 году:
Еще два крупных газопровода ввести в эксплуатацию в 2028 году. Речь идет о газопроводе от Урени до Ветлуги протяженностью 78 км, а также о газопроводе высокого давления от рабочего поселка Ветлужский до Варнавино.
Последний объект реализуется в два этапа. Первый участок длиной 13 км уже построен, второй, протяженностью 116 км, готов на 9,2%.
Ранее сообщалось, что в 2025 год газ провели в более десяти тысяч домов Нижегородской области.
