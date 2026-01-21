У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году

21 января 2026 16:34
Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году

Фото: Александр Воложанин

Пять новых газопроводов в северных районах Нижегородской области планируется завершить и ввести в эксплуатацию к 2027 году. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Куренков на заседании профильного комитета Законодательного собрания, пишет ИА "НТА-Приволжье".

Всего перечень приоритетных объектов газификации включены восемь проектов, пять из которых будут завершены в 2026 году, а запущены в работу в 2027 году:

  • Газопровод к ГРС в районе деревни Обход Уренского района: его протяженность составляет 30 км, и он уже полностью готов, за исключением самой станции, степень готовности которой достигает 54%.
  • Межпоселковый газопровод от ГРС Обход Уренского района до Шахуньи: его длина — 32 км, а текущая готовность — 59,2%.
  • Межпоселковый газопровод от Шахуньи до Тоншаево: он протянется на 32,1 км, а степень готовности на сегодняшний день составляет 38,4%.
  • Межпоселковый газопровод от ГРС Обход Уренского района до Тонкино: его протяженность — 31 км, и он выполнен на 39,7%.
  • Межпоселковый газопровод от Тонкино до Шаранги: протяженность — 24,5 км, готовность — 66,8%.

Еще два крупных газопровода ввести в эксплуатацию в 2028 году. Речь идет о газопроводе от Урени до Ветлуги протяженностью 78 км, а также о газопроводе высокого давления от рабочего поселка Ветлужский до Варнавино.

Последний объект реализуется в два этапа. Первый участок длиной 13 км уже построен, второй, протяженностью 116 км, готов на 9,2%.

Ранее сообщалось, что в 2025 год газ провели в более десяти тысяч домов Нижегородской области.

