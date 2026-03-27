27 марта 2026 18:26 Общество
Гостиницу за 160 млн рублей хотят построить в Верхних Печерах

В Нижнем Новгороде обсуждают возможность строительства новой гостиницы. Инициатором проекта выступает компания ООО "Лето". Вопрос рассмотрели 26 марта на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве, передает "ДомостройНН".

Инвестор намерен реализовать проект на участке площадью 7,4 тысячи квадратных метров в районе дома № 2 по улице Нижнепечерской. Неподалеку находятся "Школа 800" и торговый центр "Олимп". Площадь будущего здания должна превысить 990 кв. метров.

Объем предполагаемых вложений оценивается в 160 млн рублей.

Однако мэрия инициативу не поддержала. Там считают, что выбранная территория больше подходит для размещения спортивного объекта, а не гостиницы.

Кроме того, вопросы вызвало соседство участка с храмом. В связи с этим участники заседания решили пока не принимать окончательного решения. Рассмотрение проекта продолжится после получения согласования с епархией.

Сообщалось, что на минувшем земельном совете был одобрен 21 инвестпроект на 13,8 млрд рублей.

