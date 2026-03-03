Нижегородцам показали, как будет выглядеть новая гостиница около кремля Культура и отдых

Фото: минград Нижегородской области

Региональное министерство градостроительной деятельности утвердило архитектурный облик гостиницы, которую планируют построить на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

Проект реализует ООО "Телеграф". Строительство ведется в рамках задач национального проекта "Туризм и гостеприимство", направленного на развитие инфраструктуры и повышение привлекательности регионов для путешествий.

Будущее здание разместится в историческом центре рядом с кремлем на месте бывшего магазина "Книжный Новгород", который был снесен по решению суда. Кроме того, для реализации проекта демонтировали здания бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой на улице Варварской. Эскиз будущего отеля представили в июне 2025 года на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Возвести отель рассчитывают до 2030 года.

Гостиница будет переменной этажности — от пяти до семи надземных уровней — и займет около 12 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает подземный паркинг.

Как отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева, ключевая задача заключалась в том, чтобы новое здание органично вписалось в существующий архитектурный ансамбль.

"Главная особенность гостиницы – хорошая попытка гармонично и сомасштабно вписать новое здание в существующий архитектурный ансамбль. Особое внимание уделено материалам и деталям. В отделке фасадов будет использован натуральный камень - гранит и мрамор спокойных оттенков. Масштаб оконных проемов соразмерен с соседними зданиями – Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Минина и выставочным комплексом НГХМ", — подчеркнула она.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов пояснил, что высотные параметры выбраны с учетом уже сложившейся застройки площади.

"Этажность гостиницы выбрана из расчета сохранения общих параметров застройки площади, сформированных существующим зданием педагогического университета. Контекстуальность нового сооружения проявляется в поддержке горизонтальных линий карниза, формировании аттиковых этажей и основных членений фасадов в масштабе исторического окружения", — отметил он.

Архитектурную пластику фасадов дополнит художественная подсветка. Предполагается, что гостиница станет не только функциональным объектом, но и современным архитектурным акцентом площади.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству туркомплекса в районе ТРЦ "Небо". Территория на улице Красносельской была выделена ООО "Алексеевский ряд" в качестве компенсации за участок под магазином "Книжный Новгород".