Нижегородский аэропорт заработал штатно после снятия ограничений 28 марта Общество

В нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Напомним, что с ночи 28 марта аэропорт отправлял и принимал рейсы только по согласованию с компетентными органами. Ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее мы рассказывали, что с 29 марта воздушная гавань в столице Приволжья переходит на весенне-летнее расписание. До конца октября нижегородцам будет доступно девять международных направлений.