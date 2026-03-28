Нижегородский аэропорт заработал штатно после снятия ограничений 28 марта

В нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Напомним, что с ночи 28 марта аэропорт отправлял и принимал рейсы только по согласованию с компетентными органами. Ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА.
Ранее мы рассказывали, что с 29 марта воздушная гавань в столице Приволжья переходит на весенне-летнее расписание. До конца октября нижегородцам будет доступно девять международных направлений.
