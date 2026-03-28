Владимир Паков: "Депутатская работа интересна тем, что ты видишь реальные изменения, которые идут на благо региона"

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области идёт выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое состоится с 25 по 31 мая. Процедура предшествует выборам в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области, запланированным на сентябрь 2026 года.

В число кандидатов, подавших документы, вошел депутат регионального парламента, председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. Он планирует избираться в составе территориальной группы №19.

«Депутатская работа интересна тем, что ты видишь реальные изменения, которые идут на благо Нижегородской области. Когда ты становишься свидетелем этих перемен, понимаешь: твой труд не напрасен, и это стимулирует продолжать. Наша задача — сделать уровень жизни в муниципалитетах сопоставимым с областным центром, чтобы молодёжь оставалась в родных местах, развивая промышленность и сельское хозяйство. Мы должны воспитать патриотов, которые будут гордиться своей Родиной», — отметил он.

Подать заявление для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для участников специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам. До 15 мая кандидатам необходимо опубликовать два видеоролика — о себе и своей программе.

Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список партия сформирует на конференции в июне 2026 года.

Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.