  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Политика

Владимир Паков: "Депутатская работа интересна тем, что ты видишь реальные изменения, которые идут на благо региона"

28 марта 2026 13:49 Политика
Владимир Паков: Депутатская работа интересна тем, что ты видишь реальные изменения, которые идут на благо региона

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области идёт выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое состоится с 25 по 31 мая. Процедура предшествует выборам в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области, запланированным на сентябрь 2026 года.

В число кандидатов, подавших документы, вошел депутат регионального парламента, председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. Он планирует избираться в составе территориальной группы №19.

 «Депутатская работа интересна тем, что ты видишь реальные изменения, которые идут на благо Нижегородской области. Когда ты становишься свидетелем этих перемен, понимаешь: твой труд не напрасен, и это стимулирует продолжать. Наша задача — сделать уровень жизни в муниципалитетах сопоставимым с областным центром, чтобы молодёжь оставалась в родных местах, развивая промышленность и сельское хозяйство. Мы должны воспитать патриотов, которые будут гордиться своей Родиной», — отметил он.

Подать заявление для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для участников специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам. До 15 мая кандидатам необходимо опубликовать два видеоролика — о себе и своей программе.

Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список партия сформирует на конференции в июне 2026 года.

Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Паков Единая Россия Праймериз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных