Рэпер Хаски выступит на фестивале Intervals-2026 в Нижнем Новгороде

Организаторы международного фестиваля медиаискусства фестиваля Intervals-2026 (0+) объявили хедлайнера ночной музыкальной программы (18+). 25 апреля на площадке ЦЕХ* выступит рэпер Хаски.
Помимо Хаски на сцену выйдут Symbol, ГЛУМ, "Станция метро Горьковская", Yang Bing из Китая и Kirill Shapovalov.
Напомним, девятый фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде под темой "Знак/ Символ" с 23 по 26 апреля. Программа объединит бесплатную городскую мультимедийную выставку, образовательные мероприятия, AV-перформансы и музыкальные выступления.
В прошлом году фестиваль собрал рекордное количество зрителей - за четыре дня его посетили более 450 тысяч человек.
