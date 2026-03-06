Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Афиша

Опубликована программа фестиваля INTERVALS-2026 в Нижнем Новгороде

06 марта 2026 16:53 Афиша
Опубликована программа фестиваля INTERVALS-2026 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Девятый международный фестиваль медиаискусства INTERVALS (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля 2026 года. Программу мероприятия представили организаторы.  

Напомним, в 2025 году фестиваль установил рекорд по посещаемости, собрав более 450 тысяч жителей и гостей города за четыре дня.  

В 2026 году INTERVALS объединит бесплатную городскую мультимедийную выставку, образовательные события, AV-перформансы и музыкальные выступления.

Темой фестиваля выбран "Знак/ Символ". Как отметила куратор INTERVALS 2026 и выставочных проектов dreamlaser Анна Гагарина, мероприятия разворачиваются в городской среде, наполненной значимыми объектами, символами и легендами, а переплетение искусства и города является сквозным процессом фестиваля.

В городской выставке примут участие российские и зарубежные художники, среди которых Quayola, Josep Poblet, Saeed Gebaan, mammasONica, SKGPLUS, Filip Roca, PANTERRA, Sasha Kojjio, OUROBOROS, dreamlaser, KBDUKE, Антон Мороков и Денис Астахов.

Также покажут проекты победителей опен-колов и инсталляции партнеров. Вход на выставку будет свободным.  

Программа INTERVALS 2026:

  • 23 апреля — концерт-открытие,
  • 23-26 апреля — городская мультимедийная выставка,
  • 24 и 25 апреля — AV-перформансы,
  • 25 апреля — ночная музыкальная программа,
  • 25 и 26 апреля — образовательная программа.

Музыкальная программа пройдет в пространстве ЦЕХ*. 23 апреля состоится концерт-открытие под режиссурой Владимира Варнавы с участием хора Attaque de panique и Varnava Dance Co.  

25 апреля запланирована ночная программа с участием ГЛУМ, Symbol, Хаски, проекта "Станция метро Горьковская" и Kirill Shapovalov. AV-перформансы представят 404.zero, digital moss, Shihua Ma и arthew0.

Ранее сообщалось, что выставка (6+) к 130-летию Нижегородского музея-заповедника открылась в Кремле.

