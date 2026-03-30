Бастрыкина заинтересовали убийства нижегородского экс-депутата и его сына

Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования нескольких жестоких убийств в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Речь, в частности, об убийстве предпринимателя и экс-депутата Шахуньи Минкаила Саидова. Тело 60-летнего мужчины нашли у него дома 26 марта. По неофициальной информации, неизвестный застрелил его из охотничьего ружья. В региональном СК завели уголовное дело, подозреваемые пока не установлены. 

В эфире программы "ЧП" на НТВ сообщили, что погибший полтора года добивался привлечения к ответственности виновных в убийстве его старшего сына. Тот скончался от ножевых ранений в кафе в 2024 году. Тогда же пострадал второй сын Саидова. Он указал на возможных подозреваемых, однако один из фигурантов сумел скрыться (он объявлен в международный розыск), второй находится под подпиской о невыезде. Дело рассматривается в суде.

Также при подозрительных обстоятельствах погиб другой молодой человек, рассказали в СК РФ. Есть подозрение, что к преступлению могут быть причастны представители местной группировки. 

Сообщалось, что невестка связала убийство нижегородского экс-депутата со смертью его сына.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин СК Убийство Минкаила Саидова
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных