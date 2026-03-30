Бастрыкина заинтересовали убийства нижегородского экс-депутата и его сына Происшествия

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования нескольких жестоких убийств в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Речь, в частности, об убийстве предпринимателя и экс-депутата Шахуньи Минкаила Саидова. Тело 60-летнего мужчины нашли у него дома 26 марта. По неофициальной информации, неизвестный застрелил его из охотничьего ружья. В региональном СК завели уголовное дело, подозреваемые пока не установлены.

В эфире программы "ЧП" на НТВ сообщили, что погибший полтора года добивался привлечения к ответственности виновных в убийстве его старшего сына. Тот скончался от ножевых ранений в кафе в 2024 году. Тогда же пострадал второй сын Саидова. Он указал на возможных подозреваемых, однако один из фигурантов сумел скрыться (он объявлен в международный розыск), второй находится под подпиской о невыезде. Дело рассматривается в суде.

Также при подозрительных обстоятельствах погиб другой молодой человек, рассказали в СК РФ. Есть подозрение, что к преступлению могут быть причастны представители местной группировки.

Сообщалось, что невестка связала убийство нижегородского экс-депутата со смертью его сына.