Паломнические туры для сербов могут организовать в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде могут организовать паломнические туры для сербов, проявляющих интерес к православным святыням региона. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Юрий Шалабаев.
"Работаю в нашем городе-побратиме Нови Сад в Сербии. В этом году мы отмечаем 20-летие установления официальных отношений между Нижним Новгородом и Нови Садом", - сообщил градоначальник подписчикам.
Он и мэр Нови Сада Жарко Мичин подписали дорожную карту о сотрудничестве на 2026-2027 годы, в которую входят более 30 мероприятий. Ее флагманом станут Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде.
"Ждем также Дни Нови Сада в Нижнем Новгороде", - добавил Шалабаев.
Ранее сообщалось, что с 19 мая планируют запустить прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Белградом.
