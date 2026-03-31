Юрий Станкевич: "В рамках новой Народной программы я определил перечень вопросов, которыми персонально буду заниматься" Политика

Выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Нижегородской области завершится 30 апреля 2026 года

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании осуществляется на официальном сайте pg.er.ru. Подать документы могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для участников специальной военной операции в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам.

В число кандидатов, подавших документы на участие в процедуре, вошел депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по энергетике Юрий Станкевич. Он принимает участие в предварительном голосовании на территории одномандатного избирательного округа №131.

«Планирую впервые избираться по мажоритарному одномандатному избирательному округу. В 2021 году в Государственную Думу восьмого созыва был избран в составе списка кандидатов в депутаты “Единой России”. За этот период удалось хорошо изучить специфику наших муниципалитетов, понять, с какими запросами, с какими чаяниями нижегородцы соприкасаются в повседневной жизни. Тот опыт, который мною наработан, в том числе в качестве заместителя председателя комитета по энергетике, позволяет эффективно на федеральном уровне, опираясь на потребности Нижегородской области, решать задачи, определённые в том числе указом Президента о национальных целях развития. В рамках новой Народной программы, которую “Единая Россия” планирует утвердить на съезде, я определил для себя перечень вопросов, которыми персонально буду заниматься. Рассчитываю, что мне удастся заручиться поддержкой избирателей», — отметил он.

Также заявление на участие в предварительном голосовании по федеральному избирательному округу на территории Нижегородской области подал руководитель проектного офиса Союза российских городов по транспорту Илья Зотов.

«Огромное количество задач, которые ставят жители региона в части транспортного развития, для меня актуальны. Уже есть пул вопросов, которые мы решили за последние 8 лет: закон о запрете высадки детей из общественного транспорта, закон о такси, скидка 50% для детей на авиаперелёты, совместная рассадка детей с родителями. Относительно Нижегородской области требуется дальнейшее улучшение транспортной доступности всех территорий. В том числе продление трамвайных линий в ряд районов города», — поделился Илья Зотов.

Предварительное голосование проходит в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Нижегородской области. Победители будут утверждены кандидатами от «Единой России». Окончательный список партия сформирует на конференции в июне 2026 года.

«Кандидаты активно подают документы на регистрацию в предварительном голосовании. До 30 апреля продолжится приём документов. Есть ещё возможность всем желающим принять участие в процедуре отбора тех людей, которые будут выдвинуты от нашей партии для представления интересов избирателей в Законодательном собрании и Государственной Думе. Сама процедура предварительного голосования пройдёт в конце мая. Это наше уникальное конкурентное преимущество, потому что каждый житель Нижегородской области сможет принять участие и высказаться в поддержку тех кандидатов, которых он считает достойными представлять свои интересы», ­— подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.