В Нижегородской области продолжается прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области продолжается прием документов на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля 2026 года на официальном сайте pg.er.ru

Предварительное голосование — уникальная практика «Единой России». Процедура дает возможность каждому россиянину повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня.

Предварительное голосование 2026 года проходит в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области.

Подать заявление для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для участников специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам.

Заявление на участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №15 подал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Барыков.

«За прошедшие пять лет удалось сделать многое из того, что я планировал, и многое из того, что просили граждане. Когда замечаешь результат работы, видишь улучшение жизни людей – это мотивирует работать дальше. Главная цель – сохранить экономическую стабильность и возможности для развития территорий. Кроме того, люди за прошлый срок озвучили много чаяний, и всё это ложится в основу моих будущих действий. То, что не успели сделать в первом сроке, постараемся реализовать в будущем», – отметил он.

До 15 мая кандидатам необходимо опубликовать два видеоролика — о себе и своей программе. Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список партия сформирует на конференции в июне 2026 года.

Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.