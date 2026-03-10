Эксклюзив
Экономика

Нижегородская область обогнала ПФО по уровню зарплат

10 марта 2026 11:43 Экономика
Нижегородская область обогнала ПФО по уровню зарплат

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Нижегородской области в декабре 2025 года достигла 108,4 тысячи рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.  

По сравнению с декабрем 2024 года показатель увеличился на 7,7%. 

Для сравнения, в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата в декабре составила 102,6 тысячи рублей.  

По итогам всего 2025 года средний размер заработной платы нижегородцев после вычета НДФЛ достиг 80,7 тысячи рублей. Этот показатель оказался выше среднего уровня по ПФО, где средняя зарплата составила 77,4 тысячи рублей.  

В целом по России среднемесячная заработная плата оценивается в 100,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты в Нижегородской области выросли почти 22%.

Зарплата Нижегородстат Работа
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных