Нижегородцев предупредили о возможных оползнях в шести округах

Фото:
На территории Нижегородской области существует опасность оползневых процессов, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным ведомства, наиболее вероятно проявление опасных геологических процессов на территории Нижнего Новгорода в Кстовском районе, а также в Богородском, Воротынском, Краснооктябрьском, Лысковском и Сосновском муниципальных округах.
Ранее сообщалось, что паводок может оставить без дорог 15 населенных пунктов Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+