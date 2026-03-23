Нижегородцев предупредили о возможных оползнях в шести округах Общество

Фото: Анастасия Назарова

На территории Нижегородской области существует опасность оползневых процессов, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, наиболее вероятно проявление опасных геологических процессов на территории Нижнего Новгорода в Кстовском районе, а также в Богородском, Воротынском, Краснооктябрьском, Лысковском и Сосновском муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что паводок может оставить без дорог 15 населенных пунктов Нижегородской области.