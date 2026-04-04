Алексей Гоман выступит в нижегородском парке 9 Мая

Певец Алексей Гоман даст концерт (0+) в нижегородском парке имени 1 Мая в День Победы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Договор на организацию и проведению концертной программы с участием артиста заключила городская Дирекция парков и скверов. Сумма контракта составила 428 тысяч рублей.
Алексей Гоман — российский певец, композитор и актер, победитель телепроекта "Народный артист" на канале "Россия" в 2003 году. Он известен по песням "Русский парень", "Май" и "Дом родной".
Ранее сообщалось, что большого концерта на 9 Мая в Нижнем Новгороде не планируется. Утром на площади Минина и Пожарского пройдет традиционный парад (0+), в районах города жителей и гостей будут ждать выступления (0+) музыкальных коллективов, в том числе российских звезд.
