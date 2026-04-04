  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Культура и отдых

Алексей Гоман выступит в нижегородском парке 9 Мая

03 апреля 2026 15:12 Культура и отдых
Фото: Кира Мишина

Певец Алексей Гоман даст концерт (0+) в нижегородском парке имени 1 Мая в День Победы. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Договор на организацию и проведению концертной программы с участием артиста заключила городская Дирекция парков и скверов. Сумма контракта составила 428 тысяч рублей. 

Алексей Гоман — российский певец, композитор и актер, победитель телепроекта "Народный артист" на канале "Россия" в 2003 году. Он известен по песням "Русский парень", "Май" и "Дом родной".

Ранее сообщалось, что большого концерта на 9 Мая в Нижнем Новгороде не планируется. Утром на площади Минина и Пожарского пройдет традиционный парад (0+), в районах города жителей и гостей будут ждать выступления (0+) музыкальных коллективов, в том числе российских звезд. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы Концерты
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных