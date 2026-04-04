Почти 550 млн рублей выделено на капремонт гостиницы нижегородского цирка

Почти 550 млн рублей планируется направить на капитальный ремонт гостиницы нижегородского цирка. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ФКП "Российская государственная цирковая компания" ("Росгосцирк"). Здание гостиницы было построено в 1963 году, оно находится рядом с цирком на улице Коммунистической, 42. В нем шесть этажей, включая один подземный.
Закупка проводится в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего предпринимательства". Заявки принимаются до 20 апреля, итоги подведут 23 апреля.
Подрядчику предстоит не только выполнить капитальный ремонт, но и предварительно разработать проектно-сметную документацию. На это отводится 160 календарных дней с момента заключения контракта. За это время необходимо провести инструментальное обследование здания, подготовить проектную и рабочую документацию, согласовать ее с заказчиком и пройти государственную экспертизу в части проверки достоверности сметной стоимости. После этого начнется второй этупа - непосредственно капитальный ремонт. Завершить его будет надо до 15 ноября 2028 года.
