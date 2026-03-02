Капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году

Фото:
В Нижнем Новгороде сформированы планы и графики ремонтов, а также закупки оборудования для городских спортивных объектов. На эти цели выделено около 223 млн рублей, сообщил в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, в этом году запланирован ремонт 121 спортивной площадки: на них обновят покрытие, отремонтируют тренажеры, покрасят борта, установят сетки и новые ворота для мини-футбола. Кроме того, в городе установят и модернизируют еще пять спортивных площадок.
Текущий ремонт проведут в 12 учреждениях. В частности, обновят кровлю в спортшколе №2 в Кстове и в "Олимпе", приведут в порядок раздевалки в "Чайке", во дворцах спорта "Заречье" и "Юность". В спортшколе №7 по баскетболу сделают новую паркетную систему. Также предусмотрен ремонт душевых и туалетов в спортшколе №13 по настольному теннису и в "Юности". Мэр отметил, что это далеко не полный перечень запланированных работ.
Капитальный ремонт проведут в шести спортивных школах: "Нижегородец", СШОР по самбо и дзюдо, а также в спортшколах №№1, 3, 9 и имени Ю.П. Круглова. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.
Юрий Шалабаев добавил, что на Автозаводе после капитального ремонта уже открылась спортшкола №15 для юных шахматистов. На третьем этаже, который долгое время пустовал, разместили новый кабинет для занятий и семинаров, зону с современными компьютерами для онлайн-турниров и судейскую комнату.
Ранее сообщалось, что проект центра художественной гимнастики на улице Ванеева прошел экспертизу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+