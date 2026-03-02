Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Спорт
02 марта 2026 16:28
Капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году
02 марта 2026 11:15
Нижегородская "Чайка" разгромила "Снежных Барсов" со счетом 5:1  
02 марта 2026 10:03
Нижегородская "Норманочка" в четвертый раз выиграла Кубок России по футзалу
02 марта 2026 09:15
"Торпедо-Горький" прервал победную серию, крупно уступив "Нефтянику"
01 марта 2026 18:40
Нижегородское "Торпедо" проиграло "Сочи" после возобновления матча
01 марта 2026 16:54
Хоккейный матч "Старта" и "Кузбасса" отменили в Нижнем Новгороде
01 марта 2026 15:55
Хоккейный матч "Сочи" — "Торпедо" прервали из-за угрозы атаки БПЛА
28 февраля 2026 19:06
"Пари НН" проиграл "Локомотиву" в первом матче после зимней паузы
28 февраля 2026 09:00
"Торпедо-Горький" вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме
28 февраля 2026 07:07
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"
Спорт

Капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году

02 марта 2026 16:28
Капремонт проведут в шести спортшколах Нижнего Новгорода в 2026 году

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде сформированы планы и графики ремонтов, а также закупки оборудования для городских спортивных объектов. На эти цели выделено около 223 млн рублей, сообщил в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, в этом году запланирован ремонт 121 спортивной площадки: на них обновят покрытие, отремонтируют тренажеры, покрасят борта, установят сетки и новые ворота для мини-футбола. Кроме того, в городе установят и модернизируют еще пять спортивных площадок.

Текущий ремонт проведут в 12 учреждениях. В частности, обновят кровлю в спортшколе №2 в Кстове и в "Олимпе", приведут в порядок раздевалки в "Чайке", во дворцах спорта "Заречье" и "Юность". В спортшколе №7 по баскетболу сделают новую паркетную систему. Также предусмотрен ремонт душевых и туалетов в спортшколе №13 по настольному теннису и в "Юности". Мэр отметил, что это далеко не полный перечень запланированных работ.

Капитальный ремонт проведут в шести спортивных школах: "Нижегородец", СШОР по самбо и дзюдо, а также в спортшколах №№1, 3, 9 и имени Ю.П. Круглова. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Юрий Шалабаев добавил, что на Автозаводе после капитального ремонта уже открылась спортшкола №15 для юных шахматистов. На третьем этаже, который долгое время пустовал, разместили новый кабинет для занятий и семинаров, зону с современными компьютерами для онлайн-турниров и судейскую комнату.

Ранее сообщалось, что проект центра художественной гимнастики на улице Ванеева прошел экспертизу. 

