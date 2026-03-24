Общество

24 марта 2026 19:20 Общество
Капремонт трех нижегородских школ закончится только в 2027 году

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход комплексного капремонта основной школы в селе Большое Мокрое Кстовского района.

Построенное в 1960 году здание прежде так глобально не обновлялось. В школе полностью заменят системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Также запланированы ремонт фасада и кровли, внутренних перекрытий и лестниц, установка новых дверей и сантехнического оборудования.

Отдельно глава города поручил обеспечить защиту подвального помещения от подтопления грунтовыми водами.

После завершения капремонта учреждение оснастят современным оборудованием. Территорию вокруг школы благоустроят, а для учеников оборудуют уличную площадку с тренажерами.

Как сообщил гендиректор МКУ "ГлавУКС" Сергей Разживин, подрядчик приступил к работам в декабре. В настоящее время практически завершен этап демонтажа. По его словам, выполнены самые трудоемкие и "пыльные" процессы, сейчас ведется прокладка инженерных сетей, восстановление конструкций, монтаж перегородок и предчистовая отделка.

Во время выезда Юрий Шалабаев обсудил с профильными руководителями реализацию капремонта и в других образовательных учреждениях так называемого "большого Нижнего".

Директор городского департамента строительства и капремонта Татьяна Гераськина сообщила, что в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" в Нижнем Новгороде капитально ремонтируют шесть школ. В трех из них работы планируется завершить уже в этом году — это Большемокринская школа Кстовского района, школа №123 в Ленинском районе и школа №48 в Приокском районе.

Кроме того, начат ремонт еще нескольких учреждений со сроком завершения в следующем году. Речь о школе №1 в Кстовском районе, школе №93 в Московском районе и школе №76 в Сормовском районе. В лицее №28 в текущем году планируется провести капитальный ремонт кровли.

По словам Татьяны Гераськиной, по всем объектам определены подрядчики, работы ведутся в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что проект корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде отправят на экспертизу в марте. Строительные работы могут начаться уже в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

