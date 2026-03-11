Андрей Рушкин покидает пост главного тренера нижегородского "Старта"

Фото:
Хоккейный клуб "Старт" подвел итоги завершившегося сезона 2025/2026 и объявил о расставании с действующим тренерским штабом.
Свой пост покидает и главный тренер команды Андрей Рушкин. 56-летний специалист возглавлял команду с марта 2023 года.
"По результатам проведенного анализа сезон можно оценить как удовлетворительный. Команда продемонстрировала характер, волю к победе и продолжала бороться до конца", - отметили в клубе.
При этом в "Старте" заявили, что для реализации амбициозных задач и дальнейшего развития было принято непростое, но взвешенное решение о смене тренерского штаба.
В настоящее время администрация клуба занимается формированием нового тренерского штаба. О назначениях сообщат дополнительно. В клубе рассчитывают, что обновленный тренерский состав позволит команде выйти на качественно новый уровень.
Отметим, что это не первая кадровая отставка в системе клуба за последнее время. Ранее после технического поражения и штрафа из-за сорванного матча против "Кузбасса", был уволен исполнительный директор "Старта".
Напомним, "Старт" завершил сезон на восьмой строчке турнирной таблицы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+