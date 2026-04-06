06 апреля 2026 10:40 Общество
Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в Павлове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о разбитой дороге в Павлове. Об этом сообщили в информационном центре ведомства. 

Поводом стало обращение жителей в приемную главы СК в социальной сети "ВКонтакте". Они сообщили о многолетней проблеме с участком дороги от улицы Толстого до улицы Гастелло. По словам заявителей, покрытие находится в непригодном состоянии: на нем образовались многочисленные колеи, а во время осадков полотно размывается. Из-за этого затруднены как движение транспорта, так и передвижение пешеходов. При этом обращения граждан в различные инстанции, как отмечается, результата не принесли.

В июне 2025 года по факту ненадлежащего состояния дороги СУ СК России по Нижегородской области по поручению Бастрыкина возбудило уголовное дело. Глава ведомства запросил у руководителя регионального управления Айрата Ахметшина доклад о ходе расследования, проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин потребовал отчет по делу о разрушающемся доме в Юганце. 

