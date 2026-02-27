Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за плохой дороги на Бору Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей Борского района Нижегородской области на разбитую дорогу. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Местные жители Краснослободского сельсовета обратились с жалобой на неудовлетворительное состояние трассы, ведущей к населённым пунктам Ежово и Свободное, а также садоводческим товариществам "Развилье" и "Астра-1". По представленным данным, асфальт на дороге полностью отсутствует, а грунтовый путь разрушается после дождей.

Вся дорога покрыта глубокими ямами и колеями, что осложняет проезд транспорта, включая машины скорой помощи и доставки жизненно важных грузов.

Отмечается, что борчане неоднократно жаловались в компетентные органы, но ситуация осталась неизменной. Информационный центр Следственного комитета рассмотрел обращение и направил поручение о проверке.

Исполнение поручения главы Следкома РФ возложено на руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина. Ситуация находится на контроле Центрального аппарата ведомства.

