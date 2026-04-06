Нижегородцев предупредили об ответственности за граффити на поездах Происшествия

Транспортные полицейские в Нижнем Новгороде обратились к родителям и законным представителям несовершеннолетних с просьбой обратить внимание на подростков, увлекающихся нанесением граффити на железнодорожных объектах.



Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, нанесение подобных рисунков на мостах или подвижном составе подпадает под статью 214 УК РФ "Вандализм". Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет и может предусматривать наказание вплоть до ограничения или лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, нарушителям или их родителям придется возмещать причиненный ущерб.



Административная ответственность, согласно КоАП РФ, наступает с 16 лет.



В полиции привели пример недавнего случая. В конце марта 2026 года сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте установили молодого человека 2008 года рождения, который разрисовал вагон электропоезда в районе проходной Масложиркомбината в Нижнем Новгороде.



На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла личные вещи подростка, а также банки из-под краски. Молодой человек признал свою вину.



В отношении него составлен административный протокол по статье 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества", которая предусматривает штраф. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту его проживания.