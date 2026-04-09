Движение нижегородских трамваев №417 возобновят в июне Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение трамваев №417 на участке от станции метро "Пролетарская" до Московского вокзала в Нижнем Новгороде рассчитывают возобновить в июне 2026 года. Об этом сообщили в ЦРТС.

Движение на участке было приостановлено из-за ремонта путей. Сейчас на линии уже уложена рельсо-шпальная решетка, специалисты продолжают монтаж контактной сети. На время ограничения работы трамвая для пассажиров организовали компенсационный автобус №39.

Напомним, в заречной части Нижнего Новгорода продолжается реконструкция трамвайных путей сразу на нескольких участках. Где именно меняют пути, можно прочитать по ссылке. Также сообщалось, что трамвайную сеть планируют продлить до Щербинок и Новинок.