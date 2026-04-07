Названы участки в заречной части Нижнего Новгорода, где меняют трамвайные пути

Названы участки в заречной части Нижнего Новгорода, где меняют трамвайные пути

Фото: Кира Мишина

В заречной части Нижнего Новгорода продолжается реконструкция трамвайных путей сразу на нескольких участках. О ходе работ ИА "Время Н" сообщили в ООО "Экологические проекты".

Один из ключевых отрезков — линия от Комсомольской площади до парка "Дубки". Сейчас здесь специалисты выполняют раскладку рельсошпальной решетки и бурят скважины под фундаменты опор.

Ожидается, что движение трамваев на этом направлении восстановят летом текущего года. Информацию о сроках работ на разворотном кольце на Комсомольской площади пообещали сообщить дополнительно.

Работы также развернуты на линии от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова. Проводится выправка рельсошпальной решетки, монтаж футляров на газопроводы, установка бордюрного камня и устройство литого асфальтобетона на перекрестках. 

Кроме того, реконструкция идет на перегоне Соцгород-1 — Соцгород-2. Там выполняют раскладку и выправку рельсошпальной решетки, а также устанавливают опоры контактной сети.

На улице Новикова-Прибоя специалисты занимаются раскладкой рельсошпальной решетки и разработкой котлована под ее устройство. На улице Чкалова ведется укладка литого асфальтобетона.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок.

