Плату за отдых детей в загородных лагерях повысили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде увеличили плату за один день пребывания ребенка в загородных лагерях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Стоимость одного дня пребывания в этих организациях теперь составляет 1186,5 рубля, включая не менее 389,55 рубля на питание в сутки.

Новая сумма распространяется на организации сезонного отдыха и оздоровления детей.

В их числе загородные лагеря отдыха и оздоровления, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, а также детские оздоровительно-образовательные центры и другие подобные учреждения.

