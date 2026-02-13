Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Плату за отдых детей в загородных лагерях повысили в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 13:30 Общество
Плату за отдых детей в загородных лагерях повысили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде увеличили плату за один день пребывания ребенка в загородных лагерях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Стоимость одного дня пребывания в этих организациях теперь составляет 1186,5 рубля, включая не менее 389,55 рубля на питание в сутки.

Новая сумма распространяется на организации сезонного отдыха и оздоровления детей.

В их числе загородные лагеря отдыха и оздоровления, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, а также детские оздоровительно-образовательные центры и другие подобные учреждения.

Ранее в Нижнем Новгороде и Кстове твердили плату за детсады на 2026 год.

Ранее в Нижнем Новгороде и Кстове твердили плату за детсады на 2026 год.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Дети Детские лагеря
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных