Можно ли требовать долю в родительской квартире
Рекорды по паводку побиты в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасском округе побиты паводковые рекорды 2012 и 2024 годов. Уровень воды в реке Теша достиг отметки в 119 см, сообщил мэр городского округа Александр Щелоков. 

По словам чиновника, критических последствий пока удается избежать. Вода уже приблизилась к жилым домам в ряде населенных пунктов, среди которых Чернуха, Пошатово, Никольское, Бебяево, Коваксы, Заречное, Кирилловка, Кичанзино, Выездное, Кожино, Сосновое, Лесное, а также район Лодочной станции.

В самом Арзамасе подтопления затронули низменные участки — сигналы поступили с улиц Октябрьской, Симбирской, Лермонтова и Пушкина.

Щелоков пояснил, что ситуация складывается под влиянием сразу нескольких факторов — это подъем воды в реках Теша, Шамка, Сережа, Чернушка и Акша, а также значительные запасы снега в лесах и полях.

Чиновник отметил, что проведенная подготовка к паводковому периоду уже дала результат, и сейчас район проходит вторую волну половодья без критических сбоев. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от погодных условий, в частности от осадков, которые могут осложнить обстановку. 

"Две основные задачи – обеспечить мобильность жителей, это в основном касается поселений, и сохранность жилья. Огороды – точно не приоритет", – заключил мэр. 

Ранее сообщалось, что половодье привело к перебоям с водоснабжением в Богородске. По данным МЧС на 6 апреля, паводок охватил 19 муниципальных образований Нижегородской области. 

