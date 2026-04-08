Водопропускная труба обрушилась в Шахунском округе из-за паводка Общество

Паводок и активное таяние снега привели к подмытию и частичному обрушению водопропускной трубы в деревне Малое Рыбаково Шахунского округа. Об этом сообщили в местной администрации.

Для устранения последствий были оперативно организованы работы. В них приняли участие специалисты МБУ "Благоустройство", представители администрации, депутаты и местные жители.

Разрушенную часть конструкции усилили бетонными блоками и щебнем.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском округе побиты паводковые рекорды 2012 и 2024 годов, в Городце подтопило пансионат "Аврора" и территории детских лагерей "Салют" и имени Гуцева, а в Богородске половодье привело к перебоям с водоснабжением.