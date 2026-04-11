10 почтовых отделений модернизируют в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в 2026 году планируется модернизировать и привести в нормативное состояние десять почтовых отделений. Работы пройдут в рамках соглашения между АО "Почта России" и правительством региона.

Финансирование ремонта будет обеспечено за счет средств, сэкономленных компанией благодаря региональной льготе по налогу на имущество. Мера поддержки полностью освобождает "Почту России" от уплаты этого налога, что позволяет направить высвободившиеся средства на обновление инфраструктуры.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что развитие современных сервисов невозможно без комфортной физической инфраструктуры. По его словам, обновление отделений сделает посещение почты более удобным, особенно для пожилых людей, молодых родителей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В 2026 году капремонт проведут в отделениях, расположенных в Вадском и Уренском округах, а также в Кстовском, Приокском, Сормовском, Автозаводском, Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Директор УФПС Нижегородской области Сергей Дубровин отметил, что сотрудничество с региональными властями позволяет расширять программу модернизации.

"Подписанное соглашение расширит возможности для ремонта не только сельских отделений связи, но отделений областного центра", — заявил он.

Аналогичное соглашение уже реализовывалось в 2025 году. Тогда были отремонтированы отделения в ряде муниципальных округов, включая Ардатовский, Шатковский, Большемурашкинский, Варнавинский, Бутурлинский, Вознесенский, Ветлужский, Володарский, Гагинский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Починковский и Сосновский. Кроме того, модернизация затронула отделения в Семёновском, Арзамасском, Выксунском и Перевозском округах.

Обновление сельских отделений ведется по двум направлениям: ремонт помещений и расширение доступности услуг. В зданиях модернизируют внутренние пространства и фасады, системы отопления, устанавливают пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также оборудование для климат-контроля. Рабочие места сотрудников оснащают новой техникой с подключением к онлайн-сервисам.

В отделениях также создаются "уголки здоровья", где жители могут бесплатно воспользоваться медицинскими приборами и проверить основные показатели. В ряде офисов устанавливают компьютеры для самостоятельного доступа к социально значимым сайтам и цифровым услугам, включая "Госуслуги", ресурсы Социального фонда и сервисы поиска работы.

Особое внимание при модернизации уделяется созданию безбарьерной среды: устанавливаются пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала, а также расширяются дверные проемы.

