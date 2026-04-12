Они топтали пески Байконура: откровения нижегородских ветеранов космодрома

Накануне Дня космонавтики в Нижегородском планетарии собрались люди, чья судьба неразрывно связана с космодромом Байконур. Благодаря их труду в космос поднимались ракеты и первые искусственные спутники Земли. Они были свидетелями громких побед и трагических страниц советской космонавтики. С несколькими участниками встречи побеседовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Руководитель региональной организации ветеранов "Байконура" полковник запаса Валерий Хачатурян проработал на космодроме 34 года, из них 25 лет — в Вооруженных силах, пройдя путь от лейтенанта до полковника и командира ракетного полка. Был участником космических программ "Энергия" и "Энергия — Буран", входил в состав боевого расчета измерительного пункта №2 при запуске многоразовой системы. Позже работал в структурах Роскосмоса и с 2017 по 2020 год занимал должность директора филиала госкорпорации на Байконуре.
На "Байконуре" он оказался в июле 1986 года по распределению после военного училища РВСН. Признается, что о месте службы молодые офицеры почти ничего не знали.
"На мандатной комиссии мне сказали, что меня распределили в войсковую часть 34005, станция Тюратам. Уже выйдя оттуда, мы с сокурсниками пошли искать офицеров, которые могли бы хоть что‑то рассказать — что это за воинская часть и где она находится. Байконур тогда был под завесой секретности. Нам сказали: приедете — все узнаете", — рассказывает он.
О первых впечатлениях вспоминает с улыбкой. Молодые офицеры прибыли в выжженную степь при температуре за +50 градусов в парадной форме с длинным рукавом, в кителях, галстуках и хромовых сапогах.
По его словам, воинские части располагались в десятках километров от города — на расстоянии 50-70 км. Каждый день офицеры добирались на службу мотовозом: около 80 км в одну сторону и столько же обратно. Во время спецработ могли сутками оставаться на площадке.
Валерий Владимирович признается: пока служил на "Байконуре", встретиться с космонавтами не пришлось. После ухода на "гражданку", в Роскосмос, Хачатурян участвовал в работе государственных комиссий по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов.
"С космонавтами мы работали напрямую. Участвовали в посадке космонавтов в корабль. Отправляли их — практически последние, кто махал им рукой, это были мы", — вспоминает он, добавляя, что все это происходило на Гагаринском старте.
На "Байконуре" он нашел и личное счастье. В 1992 году встретил будущую супругу, а спустя год в семье родилась дочь.
"Старейшина" региональной организации ветеранов "Байконура" — инженер Евгений Жулин. Его призвали на Байконур в 1962 году. Признается, что сначала не хотел ехать и, когда его вызвали в военкомат и предложили отправиться на космодром, отказался.
"В 1961 году окончил наш политехнический институт и по распределению уехал работать в Куйбышев (Самара). Женился, нам дали комнату в коммунальной квартире — по тем временам большая редкость", — вспоминает он.
Но 4 апреля вышел приказ министра обороны: присвоить звание лейтенанта и призвать. Так Жулин оказался на Байконуре. Он прибыл туда вскоре после первых космических стартов. Город тогда представлял собой деревянный поселок: три-четыре трехэтажных дома, деревянный Дом офицеров, недостроенная гостиница, привозная вода.
Служил в подразделениях, занимавшихся испытаниями ракетной техники. Попал на стартовую площадку, где за полтора года до этого произошел взрыв при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты.
"Запах гептила еще чувствовался. Сначала включали вентиляцию, потом заходили мы", — вспоминает он.
Говорит, встречался с космонавтами, которые после запусков приходили в Дом офицеров. Однако о полетах в космос сам не мечтал. Понимал, насколько это тяжелый труд и какие требования предъявляются к здоровью.
На космодроме Жулин прослужил до 1989 года. Был награжден медалью "За трудовое отличие", орденом "За службу Родине в Вооруженных силах" и орденом Трудового Красного Знамени.
Ветеранов того поколения почти не осталось. "Я самый старший", — отмечает Жулин. По его словам, нынешние сотрудники космодрома работают уже в других условиях — с развитой инфраструктурой и хорошим обеспечением.
Дмитрий Панин прибыл на Байконур, как он сам говорит, ровно в год десятилетия полета Юрия Гагарина — 1 апреля 1971 года. Выпускника Казанского авиационного института направили туда по распределению Минобороны. На космодроме Панина назначили инженером на телеметрическую станцию ТРАЛ. О том, куда именно его направляют, Панин до последнего не знал.
"Министерство обороны выдало документы — прибыть в воинскую часть 11284. Приезжаем, нас встречает патруль, отвели в штаб. А на следующий день начальник штаба говорит: вы прибыли на космодром Байконур. У нас челюсть отвисла", — вспоминает он.
По его словам, в то время о месте службы не сообщали заранее из-за строгой секретности. Действовала цензура переписки, многое запрещалось писать даже в письмах домой.
Он служил на 31-й площадке, где запускали спутники и готовили космические аппараты. "Сейчас очень горжусь, что сюда полностью перешли пилотируемые запуски", — отметил он.
За два года службы Панин стал свидетелем нескольких драматических событий. Он вспоминает гибель экипажа Добровольского, Волкова и Пацаева, а также испытания сверхтяжелой ракеты Н-1, которая создавалась для лунной программы под руководством Сергея Королева. За одним из ее стартов он наблюдал с расстояния около трех километров.
По словам ветерана, стартовая масса составляла около 3000 тонн, высота — порядка 100 метров, а диаметр в нижней части — около 27 метров.
Когда в 1998 году была создана организация ветеранов, Панин стал одним из ее участников. На первой встрече он увидел офицера, который в годы его службы приезжал контролировать работу телеметрии — полковника Валерия Андронова. По словам ветерана, тот служил на Байконуре с 1958 года, участвовал в обеспечении запуска Гагарина и лично видел Сергея Королева.
"Он меня узнал. Сказал: "Помню, ты приезжал", — поделился Дмитрий Панин.
Галина Толстых прожила на "Байконуре" 30 лет. Она отправилась на космодром вместе с мужем — выпускником Пермского командно-инженерного училища Александром — в 1968 году. Он служил начальником лаборатории и участвовал в работах по ракетам "Протон" и "Энергия", в том числе при подготовке запуска "Энергии" с "Бураном", в обеспечении запусков космических кораблей по лунной и марсианской программам, а также запусков космических аппаратов на Венеру. Сама она преподавала в филиале Московского авиационного вуза.
Женщина вспоминает, как в первые годы видела неудачный запуск Н-1: взрыв был такой силы, что ударной волной людей едва не сбивало с ног. Тяжелыми стали и 1990-е годы, когда космодром оказался в сложном положении, а многие семьи были вынуждены уехать. Тогда Александр Толстых стал заместителем главы администрации Ленинска (сейчас Байконур).
"Надо же было кому-то порядок наводить", — добавила женщина.
Рядом с Галиной Толстых сидит ее дочь Галина Муромцева. Ей было два года, когда родители уехали на космодром. Хотя по образованию она музыкант (окончила консерваторию), судьба все равно связала ее с космосом. Сегодня она директор Нижегородского планетария.
По ее словам, жизнь в космическом городе оставила яркие воспоминания. Байконур сильно отличался от большой земли. Перед стартом космонавтов по традиции провозили по центральной улице — жители выходили их приветствовать. Запуски ракет дети бегали смотреть в степь.
"В городе не запирали двери, все знали друг друга. Людей объединяло ощущение оторванности и общее дело", — отмечает собеседница НИА "Нижний Новгород".
Байконур для участников встречи — не просто место службы. Это город, где создавались семьи, рождались дети и происходили события, определившие историю страны. И сегодня, спустя десятилетия, они продолжают собираться вместе, чтобы сохранить память о времени, когда "топтали пески Байконура" и провожали ракеты в космос.
